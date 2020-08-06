Yenipazar’da korona virüs denetimi

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Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden, ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşları denetledi.

Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği pandemi sürecinde, Yenipazar'da denetimler sıklaştı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm Türkiye genelinde bugün korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Kaymakam Bekir Yalçın, Belediye Başkanı Yüsran Erden, emniyet ve jandarma ekipleri, ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşları denetledi. Sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.



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