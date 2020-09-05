Çine'deki 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çine'deki 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak

DHA

Çine'deki 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesindeki 2 bin 600 yıllık tarihi Gerga Antik Kenti, ekim ayında başlayacak kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak. Kariada Gizemli Köy olarak da bilinen bölgede tapınak, çeşmeler ve yıkılmış kayadan yapılmış heykeller bulunuyor.
Madran Dağı arkasındaki kırsal Alabayır ve Kırsakallar mahalleri arasında kalan Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle 1 Ekim'de başlayacak. Çalışmalar Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülecek. Bölgede incelemelerde bulunan İl Turizm ve Kültür Müdürü Mehmet Umut Tuncer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan burada kazı yapma iznini aldık. Müze müdürlüğü koordinesinde burada ekim ayı başlarında kazı çalışmalarına başlayacağız. Tapınak yapıları zaten şu an tespit edilebilir durumda. Beklentimiz, bölgede antik bir yerleşim alanı keşfetmek olacak. Bu çalışmaların başlayacak olması bizleri sevindirdi ve heyecanlandırdı. Gelecek günlerde burası için çok güzel haberler bekliyoruz" dedi.
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, "Burada Kome kutsal alanda çalışmalara başlayacağız. Karia bölgesinin kutsal alanlarının en önemli bölgesidir. Özellikle ayaktaki tapınağıyla, açık hava kült alanlarıyla çok önemli bir merkezdir. Burada yapılan çalışmalarda hangi yapıların olduğunu ve neler yapabileceğimize bakacağız" diye konuştu.
Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbaki Yıldız, "Müze müdürlüğü olarak yapılacak çalışmalarla ilgili çok heyecanlıyız. Buradaki tapınak ve diğer mimari kalıntılar arkait dönemden kalma. Bölgemizde çok az bulunan kalıntılardır. Ayrıca Gerga tapınağının bire bir ölçeğindeki minyatürünü de Aydın Arkoloji Müzesi bahçesine kurmak istiyoruz. Amacımız antik kente gelemeyen misafirlerimize, müzede minyatürlerini sergilemek. Müzemizin ziyaretçi sayısı da artmış olacak" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN
2020-09-05 08:21:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Efeler’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ...
AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları'na yeni başkan atandı
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları'na yeni başkan ...
Kuşadası’nda Altın Güvercin heyecanı başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Altın Güvercin heyecanı başladı
Aydın ili Ziraat Odaları pamuğun sorunlarını Söke’de vekillere anlattı
YEREL HABERLER Aydın ili Ziraat Odaları pamuğun sorunlarını Söke’de ...
Oyuncak ayıdan 1 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Oyuncak ayıdan 1 kilo uyuşturucu çıktı
Nazilli Belediyesi'nden gençlere müjde
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nden gençlere müjde
Aydın Valiliği, yeni tedbirleri açıkladı Aydın’da düğünler 1 saat sürecek
YEREL HABERLER Aydın Valiliği, yeni tedbirleri açıkladı Aydın’da ...
Didim'de belediye personeli Başkan Atabay'a sahip çıktı
YEREL HABERLER Didim'de belediye personeli Başkan Atabay'a sahip ...
Kuşadası sokaklarında koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası sokaklarında koronavirüs denetimi
Bozdoğan’da karantina 2 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Bozdoğan’da karantina 2 gün daha uzatıldı
Evdeki yangın maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER Evdeki yangın maddi hasara yol açtı
Kuyucak'ta korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kuyucak'ta korona virüs denetimi yapıldı
Başkan Kaya’dan ay yıldızlı aşure ikramı
YEREL HABERLER Başkan Kaya’dan ay yıldızlı aşure ikramı
Köşk'te koronavirüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Köşk'te koronavirüs denetimi yapıldı
Başkan Özcan zabıta personelini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Özcan zabıta personelini unutmadı
23. Altın Güvercin Beste Yarışması finali canlı yayınlanacak
YEREL HABERLER 23. Altın Güvercin Beste Yarışması finali canlı ...
Didimliler Atabay’a sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Didimliler Atabay’a sahip çıkıyor
Prenses’i alevlerin arasından kurtaran itfaiye vardiya çavuşu konuştu “Nefes alan her canlı bizim için kutsaldır”
YEREL HABERLER Prenses’i alevlerin arasından kurtaran itfaiye ...
Sokağa çıkan Covid-19 hastasını ailesi ihbar etti
YEREL HABERLER Sokağa çıkan Covid-19 hastasını ailesi ihbar etti
Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı
Altın Güvercin pandemi tedbirleri kapsamında kanatlanıyor
YEREL HABERLER Altın Güvercin pandemi tedbirleri kapsamında ...
Alevlerin arasında kalan 'Prenses' için seferber oldular İtfaiyenin kurtardığı köpek, ambulansla veterinere götürüldü
YEREL HABERLER Alevlerin arasında kalan 'Prenses' için seferber ...
Oyuncak ayının içinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Oyuncak ayının içinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Aydın’ın milli ürünü kuru incirin ihracat yolcuğu 30 Eylül’de başlayacak
YEREL HABERLER Aydın’ın milli ürünü kuru incirin ihracat yolcuğu 30 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X