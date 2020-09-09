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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AYTO’dan Birleşik Krallık’a uzanan işbirliği köprüsü

İHA

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ortaklığında İkili Politikalar Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin, Politika Yetkilileri Richard Cox, Seyfi Özmay 'ın katılımıyla, Aydın Ticaret OdasıBirleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi.

AYTO’dan Birleşik Krallık’a uzanan işbirliği köprüsü

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ortaklığında İkili Politikalar Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin, Politika Yetkilileri Richard Cox, Seyfi Özmay ’ın katılımıyla, Aydın Ticaret OdasıBirleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın Genç İş Adamları Derneği (AYGİAD), Aydın Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkan ve üyeleri ile AYTO üyelerinin yanı sıra Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Cengiz Balık, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur, Su Ürünleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Aksoy, Hazır Giyim Konfeksiyon Başkanı Burak Sertbaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Serap Ünal olmak üzere ilgili tarım ve diğer sektör Başkanları katılım sağladı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini dile getirerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu olarak yaklaşık iki ay önce video konferans aracılığıyla, Birleşik Krallık Avrupa Birliği ticaret görüşmelerinin güncel durumu ve Birleşik Krallık Türkiye ticari ve ekonomik ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve toplantıda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı olarak, dünya çapında kalitesi, sağlık açısından yararları ve kullanım alanı çeşitliliğine sahip zeytinyağı ile bilinen ve kuru incir ihracatında ise dünyanın en büyük pazar payına sahip olan Aydın ili ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin geliştirilmesi için taleplerini ilettiklerini belirtti.
Ülken, bu kapsamda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ile Aydın ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli yazışma süreçlerini gerçekleştirerek başta videokonferans aracılığıyla bir toplantı düzenleme ve daha sonrasında ise birebir yerinde ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yönünde karar aldıklarını dile getirdi.
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin katıldığı toplantıda, açılış konuşmalarının ve Aydın ili, ekonomisi ve Aydın Ticaret Odası’nı tanıtan bilgilendirme sunumunun ardından Büyükelçilik yetkililerince Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılış süreci, ekonomiden kültüre birçok alanı kapsayacak Birleşik Krallık Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması süreci hakkında bilgi verildi.
Toplantıya katılan kurum kuruluş temsilcilerinin incir, zeytin, zeytinyağı ve türevleri başta olmak üzere kirazdan domatese, deriden ayakkabıya birçok ürünün ticaretinde etkili olacak Birleşik Krallık Global Tarife listesi, tercihli tedbirler hakkında soru ve görüş paylaşımında bulunduğu toplantıda Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki mevcut ticaret ilişkilerini korumanın yanısıra AB’den daha yüksek standartlarda ticaret yapmanın ve Aydın özelinde söz konusu potansiyel ürünlerin ticaretinin arttırılması vurgulandı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken toplantıyla ilgili olarak, “Verimli bir toplantı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ve hatta normal bir ticari görüşmeden daha samimi bir cevap ortamı oluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yazışmalarımızı, eksik gördüklerimizi birebir sorabildiğimiz bir ortam oluşmuş olması hem ülkemiz hem ilimiz için önem arz ediyor. Birleşik Krallık ve Aydın’ımız arasındaki ithalat ve ihracatın, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkması sürecinde getirilen karşılıklı ticaret açısından yeni olumlu vergi oranları ile daha da artacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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