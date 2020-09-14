Otonomi Aydın’da 17 yıllık başkan değişti

– Aydın Otonomi Galericiler Sitesi'nde gerçekleşen genel kurulda 17 yıldır başkanlık görevini yürüten Hasan Yoğurtçu'nun yerine başkanlığa Mustafa Akyol seçildi.



Aydın Otonomi Galericiler Sitesi'nde düzenlenen genel kurulda 17 yıllık başkan Hasan Yoğurtçu sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadı. Tek aday olarak seçime giden Mustafa Akyol Aydın Otonomi Galericiler Sitesi'nin yeni başkanı oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda konuşan eski Başkan Hasan Yoğurtçu, "17 yıldır siz değerli meslektaşlarımı temsil etmenin haklı gururunu yaşadım. Acı tatlı günlerimiz oldu. Sağlık sorunlarım nedeniyle başkanlık görevime daha fazla devam edemeyeceğim. Benim hakkım sonuna kadar helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin" diye konuşarak meslektaşlarından helallik istedi.



Zaman zaman tansiyon yükseldi



Yoğurtçu'nun konuşmasının ardından yapılan ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği genel kurulda tek aday olarak seçime giren Mustafa Akyol tüm üyelerin oyunu alarak oy birliği ile Aydın Otonomi Galericiler Sitesi'nin yeni başkanı oldu. Yeni yönetim olarak ilk hedeflerinin açık oto pazarını aktifleştirmek olduğunu kaydeden Mustafa Akyol, "Yeni yönetim olarak öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret edeceğiz. Açık oto pazarımızı tekrar aktif hale getirmek istediğimizi kendilerine ileterek destek isteyeceğiz. Bunun ardından belirlediğimiz ve ortaya koyacağımız bir takım işleri de zaman içerisinde sırası ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



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