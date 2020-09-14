Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza

Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’da yapılan denetimler kapsamında mevzuata aykırı avlanan 4 kişiye 20 bin 538 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahası içinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından 07 Eylül13 Eylül tarihleri arasında yapılan Av KorumaKontrol görevlerinde 53 avcı kontrol edildi. Kontrollerde mevzuata aykırı avlanan 4 kişiye 20 bin 538 TL idari para cezası uygulandı. Kişilerin üzerinde bulunan 32 adet yaban hayvanına ise el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.