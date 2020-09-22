Buharkent’te çilek üreticilerine destek

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Kaymakamlık öncülüğünde başlatılan ‘Çilek çeşidi ile verim artıyor’ projesi kapsamında projeden yararlanmaya hak kazanan çiftçileri ağırladı.

Buharkent Kaymakamlığı öncülüğünde Ericek Mahallesi'nde başlatılan ‘Çilek çeşidi ile verim artıyor'' isimli proje kapsamında dört çiftçiye Albion çeşidi 25 bin fide, 8 bin metre damla sulama borusu, aparatları ve fide naylonu dağıtımı planlandı. Bu kapsamda yüzde 75 Aydın Valiliği YİKOB katkılı, yüzde 25 çiftçi katkılı projeden faydalanmak isteyen ve başvuruda bulunan üreticiler arasında 11 Eylül 2020 günü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kura sonrası projeden faydalanmaya hak kazanan çiftçiler belirlendi. Çiftçiler Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, “Projenin hazırlanmasında emeği gecen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine teşekkür ediyorum. Projemizi kabul ederek hayata geçmesini sağlayan Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a da şükranlarımı sunuyorum” dedi.



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