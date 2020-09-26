Nazilli Belediyespor - Ceyhanspor: 6-0

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Erdal Yılmaz (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Giray Kara (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) Sinan (xxx), Oktay (xxx), Mehmet Ersavaş (xxx), Polat (xxx), Muhammet Ali (xxxx) (Dk. 69 Muratcan xx), Berkay (xx), Cesur (xxx) (Dk. 75 Mehmet Akif xxx), Zafer (xxx) (Dk. 63 Ufukcan xxx), Aytaç (xxx) (Dk. 75 Hasan xxx), Mert (xxx)

CEYHANSPOR: Lokman (x) Şafak (xx), Selim (x) (Dk. 62 Aziz x), Okan (x), Halil (xx), Ercan (x), Fatih (x) (Dk. 74 Ahmet Genç x), Başaran (x), Azat (x), Ahmet Şahbaz (xx), Muhammed (x) (Dk. 46 Okan x)

GOLLER: Dk. 45 ve Dk. 66 Muhammet Ali, Dk. 52 Aytaç, Dk. 81 Mert, Dk. 90 Hasan, Dk. 90+2 Mehmet Akif (Nazilli Bld)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona Fethiyespor deplasmanındaki yenilgiyle başlayan Nazilli Belediyespor, ilk iç saha maçında Ceyhanspor'a patladı: 6-0. Siyah-beyazlıların gollerini 45 ve 66'ncı dakikalarda Muhammet Ali, 52'nci dakikada Aytaç, 81'inci dakikada Mert, 90'ıncı dakikada Hasan ve 90+2'inci dakikada Mehmet Akif attı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle Futbol Federasyonu tüm liglerde sezonun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanmasına karar verirken, Nazillili futbolseverler buna rağmen takımlarını İlçe Stadı'nın dışındaki binaların balkonları ve tribün çevresindeki reklam panolarına tırmanarak panoların aralarından izledi. Taraftarların çoğunun maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-09-26 18:30:39



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