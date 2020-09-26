Söke’deki yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor Tarım arazilerinin de zarar gördüğü orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor. 50 arazöz ve 5 dozerle çalışmalarını sürdüren ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarını sürdürürken zorlanıyor.



Söke’nin Akçakonak Mahallesi eski atış poligonu yakınlarında zirai bölgede saat 15.50 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle önce zeytinlik alana yayıldı, ardından ormanlık alana sıçradı. Hızla büyüyen yangına ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince müdahale edildi. Milas’ta konuşlu helikopter yangın söndürme çalışmalarına sevk edildi. Ardından İzmir Denizli ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinden çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve iş makinesi bölgeye sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, an itibariyle yangın bölgesinde 50'nin üzerinde arazöz ve su tankeri ile 5 dozerle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.



Tarım arazileri zarar gördü

Bu arada, yangının devam etmesi ve gece olması nedeniyle henüz etkilediği alan tespit edilemezken, yangın nedeniyle Söke Ovası’ndaki verimli binlerce dönüm tarım ve zirai arazisinin yangından zarar gördüğü belirtildi.

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