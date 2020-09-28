Büyükşehir Yukarı Yakacık Mahallesi’nde yol çalışması yaptı

Aydın genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleri modern yollarla buluşturmaya devam ediyor. Fen işleri Daire Başkanlığı ekipleri Kuyucak ilçesine bağlı Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki 5 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal mahalleleri de modern ve güvenli yollarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kuyucak Yukarı Yakacık Mahallesi ile Manisa ili arasındaki 5 kilometrelik bağlantı yolunda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Yol genişletme bakım ve onarım ile başlatılan çalışmaların devamında stabilize işlemesi ve temel malzeme çekimi yapıldı. Çalışmaların son bölümde sathi kaplama yapılan yol modern bir görünüme kavuşarak vatandaşların kullanıma açıldı.

5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunu birçok mahallenin kullandığını söyleyen Kuyucak Yukarıcı Yakacık Muhtarı Süleyman Nazlı, "Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Manisa bağlantı yolu olan bu yol bizler için çok önemliydi, yapılması hayalimizde olan bir yoldu. Bu hayalimizi bugün gerçekleştirdik. Herkes bu yolu konuşuyor, çünkü otoban gibi oldu. Biz Özlem başkanımızdan bu yolun yapılmasıyla ilgili talepte bulunduk. Sağ olsun başkanımız bizi kırmadı ve yolun yapılmasını sağladı. Yukarı Yakacık Mahalle halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu ifade eden muhtar Süleyman Nazlı, "Büyükşehirin bütün birimlerine bir telefon kadar yakınız. En ufak sorunumuzda telefon açtığımızda gelip sorunumuzu çözüyorlar. Ne yol ne de su sıkıntımız var. Yukarı Yakacık Mahallesi olarak sevinçliyiz. Özlem Çerçioğlu başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yukarı Yakacık mahalle sakinlerinden 77 yaşındaki Hasan Uysal ise, "Yolumuzun yapılmasıyla ilgili emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Makamlar gelir geçer ama hizmeti yapanların adı ebediyen anılır. Tıpkı bu yolda olduğu gibi. İnşallah daha nice hizmetleri olur, biz de onu destekleriz" diye konuştu.

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