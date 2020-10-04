Aydın'da 2 katlı ahşap evde yangın: 3 yaralı



Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfayenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullunılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Hüseyin Kaya (65), eşi Zülfiye Kaya ve alevlere müdahale eden Cevdet V. yaralandı. Ağır yaralanan Hüseyin Kaya İzmir'e sevk edildi.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Işıklar Mahallisi'nde 2 katlı ahşap evde çıktı. İddiaya göre, Hüseyin Kaya'ya ait evde dumanların çıktığını gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karacasu Orman İşletme Şefliğine ait 1 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan Hüseyin Kaya eşi Zülfiye Kaya ekiplerin müdahalesiyle evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Zülfiye Kaya ve Hüseyin Kaya Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, vücudunda ağır şekilde yanıklar oluşan Hüseyin Kaya'nın İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, alevlere müdahale eden Cevdet V. isimli bir vatandaşında dumandan etikilendiği ve hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Ev kullunılamaz hale gelirken, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karacasu Bahattin ALBAYRAK

2020-10-04 23:25:10



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