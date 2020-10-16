Jandarma, Karacasulu minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

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Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller Karacasu’da minik öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 20202021 Eğitim Öğretim döneminin açılması sebebiyle, Güvenli Okul ve Sağlıklı Eğitim kapsamında, Karacasu İlçesi Yenice İlkokulu ziyaret edildi. Ziyaret esnasında miniklere, suçtan korunma ve güvenlik konularında eğitim verildi. Jandarma personelleri, minik öğrencilere “Sağlık için hepimiz için” logolu maske, Jandarma Çocuk Dergisi, satranç takımı ile çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı, miniklerin heyecanına ortak olundu.



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