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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Can Dostlar defin alanına 89 hayvan defnedildi

İHA

Kuşadası Can Dostlar defin alanına 89 hayvan defnedildi

Kuşadası Belediyesi tarafından Can Dostlar Defin Alanı adıyla açılan hayvan mezarlığına bugüne kadar 73 köpek ile 16 kedi defnedildi. Hayvan sahipleri, Belediye görevlileri tarafından ücretsiz olarak defnedilen evcil hayvanlarının mezarlarını istediği zaman ziyaret edebildiği gibi mezar taşı da koydurabiliyor.
Kuşadası Belediyesi tarafından hayvan severlerin talebi üzerine geçtiğimiz yılın Eylül ayında Yeniköy Yolu üzerinde açılan Can Dostlar Defin Alanı, evcil hayvan sahipleri açısından çok önemli bir ihtiyacı giderdi. 700 metrekarelik defin alanı ile hayvan severlerin uzun yıllar boyunca birlikte yaşadıkları evcil hayvanlarını kaybettiklerinde nereye defnedecekleri sorunu ortadan kalkmış oldu. Çeşitli nedenlerle evcil hayvanlarını kaybeden vatandaşlar, Kuşadası Belediyesi’nin iletişim ve çağrı merkezi olan Güvercin Masa’ya yaptıkları başvuru ile can dostlarını ücretsiz olarak defnetme olanağına kavuştu. Ücretsiz defin hizmetinden yararlanmak için Hayvan Gömü Formu doldurmak yeterli. Evcil hayvan sahipleri, Belediye görevlileri tarafından Can Dostlar Defin Alanı’nda gerçekleştirilen defin işleminin ardından mezarları istedikleri zaman ziyaret edebildikleri gibi arzu ettikleri takdirde mezar taşı da yaptırabiliyorlar. Böylece kaybettikleri can dostlarının mezarının nerede olduğunu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyorlar.

Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür
2019 yılının Kasım ayında 16 yıldır birlikte yaşadığı Prenses ismindeki pointer cinsi köpeğini kaybeden Arzu Yaşar Öztekin, Can Dostlar Defin Alanı’nın evcil hayvan sahipleri açısından çok önemli bir hizmet olduğunu belirterek şöyle dedi: “Benim evde 6 tane canım var. Bir tanesini 2019 yılının Kasım ayında 16 yaşındayken kaybettik. Hastalandığı ilk günden itibaren hep öldüğü zaman ne yapacağımı, nereye gömeceğim konusunda endişeleniyordum. Bahçem var. Bahçeye mi gömeyim veya başka bir yerde bir zeytin ağacının altına mı gömeyim diye düşünüp duruyordum. Prenses’in hastalığının ilerlediği dönemde Kuşadası Belediyesi’nin Can Dostlar Defin Alanı’nı açacağını duydum. Bu bende büyük bir sevince neden oldu. 16 yıl ona çocuğunuz gibi baktıktan ve evinizin en değerli bölümlerinde onunla vakit geçirdikten sonra öldüğü zaman nerede olacağı da çok büyük önem taşıyor. Evcil hayvanları olanlar beni çok iyi anlayacaktır. Şu anda Prenses diğer arkadaşlarıyla birlikte Can Dostlar Defin Alanı’nda huzura kavuştu. Kuşadası’nda böyle bir yerin olması çok anlamlı ve değerli. Ara ara gelip Prenses’i ziyaret ediyoruz. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz “

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