Polis Nazilli’de kafeleri denetledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çarşı merkezindeki 21 kafede denetleme yaptı.

Özellikle Turan Mahallesinde bulunan kafeler sokağında yapılan denetlemede işyerlerinin Kovid 19 nedeniyle alınması gereken tedbirlere uymaları konusunda uyaran Nazilli Polisi uyarılara uymayan 9 işyeri hakkında tutanak düzenlendi. Belediye arkasında bulunan içkili bir işyerinin sosyal mesafe tanımayan ve Kovid 19 nedeniyle hiç bir tedbir almadığını gören ekipler iş yerine para cezası uygulamak üzere işlem yaptı.

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