Nazilli’de incir hırsızı yakalandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesinden incir çaldığı güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi 51 sokakta bulunan bir evin bahçesinden incir hırsızlığı olayı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki 60!a yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri şüpheli M.F.A.’yı (23) düzenlediği operasyon ile yakalarken, yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.