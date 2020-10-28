Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

İHA

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzeri Abide Kavşağı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.C.U.'ya 35 AGV 842 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya M.C.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP İl Başkanı Alıcık'tan 'Mevlid Kandili' mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Alıcık'tan 'Mevlid Kandili' mesajı
Başkan Çerçioğlu, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Vali Aksoy’un Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy’un Cumhuriyet Bayramı mesajı
Nazilli ‘İnci Yaşam’ da hayat başlıyor
YEREL HABERLER Nazilli ‘İnci Yaşam’ da hayat başlıyor
Bandoda davul çalarak geçen 48 yıl Kuşadası Belediye bandosunun 48 yıllık efsane davulcusu emekliye ayrıldı
YEREL HABERLER Bandoda davul çalarak geçen 48 yıl Kuşadası Belediye ...
MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir’i ziyaret etti
ADÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ADÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü toplantısı ...
Nazilli'de alev savaşçılarından Kızılay’a kan desteği
YEREL HABERLER Nazilli'de alev savaşçılarından Kızılay’a kan desteği
Kuşadası Belediyesi halk sağlığıyla ilgili denetimleri arttırdı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi halk sağlığıyla ilgili ...
GEKA 133’üncü yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GEKA 133’üncü yönetim kurulu toplantısı ...
Didim Belediyesi işletmelerine bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Didim Belediyesi işletmelerine bir yenisini daha ...
ADÜ’lü öğretim üyesi Bilim ve Danışma Kurulu’na görevlendirildi
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğretim üyesi Bilim ve Danışma Kurulu’na ...
Eşi ve oğlunun önünde uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Eşi ve oğlunun önünde uçuruma yuvarlandı
Didim’de temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor
Memur-Sen Aydın'da Macron’un küstahlığını kınadı
YEREL HABERLER Memur-Sen Aydın'da Macron’un küstahlığını kınadı
Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi
Söke'de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı
YEREL HABERLER Söke'de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı
Oto tamirhanesine yapılan baskında yarım kiloya yakın esrar ele geçirildi Uyuşturucu maddelerle gözaltına alınan tamirci tutuklandı
YEREL HABERLER Oto tamirhanesine yapılan baskında yarım kiloya yakın ...
Sümer Kampüs doğal sit alanı olarak tescil edildi
YEREL HABERLER Sümer Kampüs doğal sit alanı olarak tescil edildi
Emlakçılık sertifikaları sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Emlakçılık sertifikaları sahiplerine teslim edildi
Cip uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Cip uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
Aydın Sultanları, Çanakkale’de galip geldi
YEREL HABERLER Aydın Sultanları, Çanakkale’de galip geldi
Nazilli Belediyesi'nden bayrak açıklaması; "Sorumlularla ilgili en sert yaptırım uygulanacak"
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nden bayrak açıklaması; ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X