İzmir depreminde can kaybı artıyor

İzmir depreminin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek olurken, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yardımda bulunan bir vatandaş tarafından yazılan ve malzemelerinin içinden çıkan mektup ise herkesi duygulandırdı. Türk milletinin yardımlaşması ve dayanışmasına güzel bir örnek teşkil eden mektupta depremzedelerin yanında olduklarını belirten vatandaş, "Derdi veren Allah dermanını da mutlaka verir, umudunuzu kaybetmeyin, her daim yanınızdayız İzmir" ifadelerine yer verdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın’ın Nazilli ilçesinde de İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrasında depremzedelere ulaştırılmak amacıyla Nazilli’de yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında yüzlerce koli yardım malzemesi toplanırken, kampanyaya katılan yediden yetmişe tüm vatandaşlar Türk insanının yardımseverliğini, dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Yardım malzemelerinin arasından çıkan depremzedelere yazılmış bir mektup ise herkesi duygulandırdı.

Nazilli Belediyesi koordinatörlüğünde Nazilli Kent Konseyi tarafından düzenlenen yardım kampanyası ile İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzatıldı. Nazilli Kent Konseyi ve sosyal medya platformları iş birliğinde başlatılan ve Nazilli Belediyesi'nin de lojistik desteği verdiği yardım kampanyası kapsamında, pandemi kuralları da göz önünde bulundurularak kullanılmamış eşyalar kabul edildi. Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar, Nazilli Belediye Meydanı'nda kurulan çadıra yardım malzemesi yağdırdı. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlara, öncelikli olarak, uyku tulumu, battaniye, pijama takımı, hasta ve çocuk bezi, ilk yardım malzemeleri, dezenfektan, tuvalet kağıdı gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili olarak, “Nazilli halkına aziz Türk Milletine çok çok teşekkür ediyorum. Yedisinden yetmişine bu zorlu günlerde zorlukları yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kent konseyi ve sosyal medya grupları ile başlattığımız bu yardım hareketini Nazilli’de zirveye taşıdık. Katkı sunan herkese ve bütün halkımıza tek tek teşekkür ediyorum. Bu kış günlerinde insanlarımızın yüreğini sevgiyle ısıtıyoruz. Türk milleti binlerce yıldır zor günlerini hep böyle atlatmıştır. Yarınlara da bu böyle gidecektir. Kıvancında, mutluluğunda, hüznünde hep böyle olacaktır. İnşallah yarınlar hepimiz için daha güzel olacak. İzmir seninleyiz. Geçmiş olsun” dedi.

Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu ise, “Öncelikle deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Depremin ardından İzmir Kent Konseyi Başkanı ve Ege Kent Konseyi Birliği başkanı ile yapmış olduğumuz temaslarla oradaki ihtiyaçları tespit ettikten sonra burada kent konseyi olarak toplantı yaptık. Ve sosyal medya gruplarıyla ortak olarak yardım kampanyası başlattık. Şu ana kadar Türk Milletine yakışır bir şekilde yediden yetmişe herkesin katılımıyla bir Tır dolusu malzeme topladık. İkinci Tır ise dolmak üzere. Çocuk bezinden mamasına, battaniyesinden ısıtıcısına, oyuncaktan patiğine kadar bize verilen ihtiyaç listesini hazırladık. Beklediğimizin üzerine bir destek var. Nazilli halkını hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerekirse üçüncü tırı da çıkartacağız” dedi.

Yardımda bulunan genç bir kız ise İzmir’de depremde zarar gören vatandaşlar için yardımda bulunduğunu ifade ederek, “Geçmiş olsun. Acınız acımızdır. Kalbimiz orada” dedi.



"Mektup duygulandırdı"

Yardım çantalarından çıkan bir mektup ise herkesi duygulandırdı. Mektubu okuyan görevli bazı çantalardan aynı tarzda mektupların çıktığını ifade ederek duyarlılıklarından dolayı yardımseverlere teşekkür etti. Yardımsever bir vatandaş tarafından malzemelerin içine konulan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Bu yardımın kime gittiğini bilmiyoruz. Fakat tek bir şey biliyoruz ki kime giderse gitsin, yaralarını korkularını saracak, yalnız olmadığını bilecek. Sakın ümitsizliğe kapılmayın derdi veren Allah dermanını da mutlaka verir. Siz yeter ki umudunuzu gücünüzü kaybetmeyin. Depremin nasıl bir his olduğunu bende o gün sizinle beraber hissettim. Haberleri gördükçe bende sizinle beraber uyuyamadım. Kalbimiz dualarımız hep sizinle. Nazilli halkı olarak her daim yanınızdayız İzmir."

