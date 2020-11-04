Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardım malzemesinden çıkan mektup duygulandırdı "Her daim yanınızdayız İzmir"

İHA

Yardım malzemesinden çıkan mektup duygulandırdı "Her daim yanınızdayız İzmir"

İzmir depreminin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek olurken, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yardımda bulunan bir vatandaş tarafından yazılan ve malzemelerinin içinden çıkan mektup ise herkesi duygulandırdı. Türk milletinin yardımlaşması ve dayanışmasına güzel bir örnek teşkil eden mektupta depremzedelerin yanında olduklarını belirten vatandaş, "Derdi veren Allah dermanını da mutlaka verir, umudunuzu kaybetmeyin, her daim yanınızdayız İzmir" ifadelerine yer verdi.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın’ın Nazilli ilçesinde de İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrasında depremzedelere ulaştırılmak amacıyla Nazilli’de yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında yüzlerce koli yardım malzemesi toplanırken, kampanyaya katılan yediden yetmişe tüm vatandaşlar Türk insanının yardımseverliğini, dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Yardım malzemelerinin arasından çıkan depremzedelere yazılmış bir mektup ise herkesi duygulandırdı.
Nazilli Belediyesi koordinatörlüğünde Nazilli Kent Konseyi tarafından düzenlenen yardım kampanyası ile İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzatıldı. Nazilli Kent Konseyi ve sosyal medya platformları iş birliğinde başlatılan ve Nazilli Belediyesi'nin de lojistik desteği verdiği yardım kampanyası kapsamında, pandemi kuralları da göz önünde bulundurularak kullanılmamış eşyalar kabul edildi. Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar, Nazilli Belediye Meydanı'nda kurulan çadıra yardım malzemesi yağdırdı. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlara, öncelikli olarak, uyku tulumu, battaniye, pijama takımı, hasta ve çocuk bezi, ilk yardım malzemeleri, dezenfektan, tuvalet kağıdı gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili olarak, “Nazilli halkına aziz Türk Milletine çok çok teşekkür ediyorum. Yedisinden yetmişine bu zorlu günlerde zorlukları yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kent konseyi ve sosyal medya grupları ile başlattığımız bu yardım hareketini Nazilli’de zirveye taşıdık. Katkı sunan herkese ve bütün halkımıza tek tek teşekkür ediyorum. Bu kış günlerinde insanlarımızın yüreğini sevgiyle ısıtıyoruz. Türk milleti binlerce yıldır zor günlerini hep böyle atlatmıştır. Yarınlara da bu böyle gidecektir. Kıvancında, mutluluğunda, hüznünde hep böyle olacaktır. İnşallah yarınlar hepimiz için daha güzel olacak. İzmir seninleyiz. Geçmiş olsun” dedi.
Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu ise, “Öncelikle deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Depremin ardından İzmir Kent Konseyi Başkanı ve Ege Kent Konseyi Birliği başkanı ile yapmış olduğumuz temaslarla oradaki ihtiyaçları tespit ettikten sonra burada kent konseyi olarak toplantı yaptık. Ve sosyal medya gruplarıyla ortak olarak yardım kampanyası başlattık. Şu ana kadar Türk Milletine yakışır bir şekilde yediden yetmişe herkesin katılımıyla bir Tır dolusu malzeme topladık. İkinci Tır ise dolmak üzere. Çocuk bezinden mamasına, battaniyesinden ısıtıcısına, oyuncaktan patiğine kadar bize verilen ihtiyaç listesini hazırladık. Beklediğimizin üzerine bir destek var. Nazilli halkını hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerekirse üçüncü tırı da çıkartacağız” dedi.
Yardımda bulunan genç bir kız ise İzmir’de depremde zarar gören vatandaşlar için yardımda bulunduğunu ifade ederek, “Geçmiş olsun. Acınız acımızdır. Kalbimiz orada” dedi.

"Mektup duygulandırdı"
Yardım çantalarından çıkan bir mektup ise herkesi duygulandırdı. Mektubu okuyan görevli bazı çantalardan aynı tarzda mektupların çıktığını ifade ederek duyarlılıklarından dolayı yardımseverlere teşekkür etti. Yardımsever bir vatandaş tarafından malzemelerin içine konulan mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Bu yardımın kime gittiğini bilmiyoruz. Fakat tek bir şey biliyoruz ki kime giderse gitsin, yaralarını korkularını saracak, yalnız olmadığını bilecek. Sakın ümitsizliğe kapılmayın derdi veren Allah dermanını da mutlaka verir. Siz yeter ki umudunuzu gücünüzü kaybetmeyin. Depremin nasıl bir his olduğunu bende o gün sizinle beraber hissettim. Haberleri gördükçe bende sizinle beraber uyuyamadım. Kalbimiz dualarımız hep sizinle. Nazilli halkı olarak her daim yanınızdayız İzmir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Belediye Meclisi’nde mobil ikram aracı tartışması Belediye Başkanı Günel “ ihtiyaçtan tasarruf olmaz “ dedi, bu kez tüm üyeler evet oyu verdi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Meclisi’nde mobil ikram aracı ...
Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da kalite eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da kalite eğitimi ...
Büyükşehir Belediyesi yapıları denetliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi yapıları denetliyor
Didim Belediyesi personeli sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Didim Belediyesi personeli sağlık kontrolünden geçti
Depremde hayatını kaybeden anneanne ve torunu Nazilli’de toprağa verilecek
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden anneanne ve torunu ...
Bir ayda 11 Milyon lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Bir ayda 11 Milyon lira ceza kesildi
Gökbel Barajı’nda su tutulmaya başlandı
YEREL HABERLER Gökbel Barajı’nda su tutulmaya başlandı
13 yıllık tartışma Vali Aksoy’un talimatı ile son buldu Atatürk Devlet Hastanesi’nin idari binası tedbiren kullanıma kapatıldı
YEREL HABERLER 13 yıllık tartışma Vali Aksoy’un talimatı ile son ...
ADÜ öğretim üyesi Erdem’in kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyesi Erdem’in kitabı yayınlandı
Efeler’de virüsle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de virüsle mücadele devam ediyor
Kuşadası’ndaki kamu binalarında hasar tespiti yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki kamu binalarında hasar tespiti yapıldı
Aydın´da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Aydın´da 4.0 büyüklüğünde deprem
Atatürk Devlet Hastanesi İdari Binası Kapatıldı
YEREL HABERLER Atatürk Devlet Hastanesi İdari Binası Kapatıldı
Aydın'daki devlet hastanesinin poliklinik bölümü risk nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Aydın'daki devlet hastanesinin poliklinik bölümü risk ...
5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için ...
Fünye ile patlatılmak üzereyken sahibi geldi
YEREL HABERLER Fünye ile patlatılmak üzereyken sahibi geldi
Nazilli Devlet Hastanesindeki şüpheli çanta korkuttu
YEREL HABERLER Nazilli Devlet Hastanesindeki şüpheli çanta korkuttu
Kaymakam Yücel okulları denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Yücel okulları denetledi
Kuşadası’nda 1832 hasar başvurusu yapıldı, 56 ağır hasarlı bina var Kuşadalılar deprem korkusu ile kırsal mahallere yöneldi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 1832 hasar başvurusu yapıldı, 56 ağır ...
Aydın’daki kazada traktör ikiye ayrıldı
YEREL HABERLER Aydın’daki kazada traktör ikiye ayrıldı
Didim’de yeşil alan çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Matematik Parkı’nda sona gelindi
YEREL HABERLER Matematik Parkı’nda sona gelindi
Kuşadası’ndan İzmir’deki depremzedelere yardım
YEREL HABERLER Kuşadası’ndan İzmir’deki depremzedelere yardım
Depremde yaşamını yitiren 3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Depremde yaşamını yitiren 3 kişilik Küçükyumuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X