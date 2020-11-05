Kazada yaralanan oğlunu hastanede ziyaret ederken kalp krizi geçirip öldü

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde oğlu Mehmet Alp Kılcıoğlu'nun (23) motosiklet kazasında yaralandığını öğrenip, gittiği hastanede kalp krizi geçiren Hüseyin Kılcıoğlu (46) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi'nde meydana geldi. Çine'de oturan Mehmet Alp Kılcıoğlu yönetimindeki 09 AAU 176 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada Kılcıoğlu yaralandı. Kılcıoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza haberini alan Mehmet Alp Kılcıoğlu´nun babası Hüseyin Kılcıoğlu, hastaneye gitti. Hüseyin Kılcıoğlu, oğlunu ziyareti sırasında bir anda fenalaştı. Yoğun bakıma alınan baba Kılcıoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kılcıoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği bildirildi. Pazarcılık yaptığı ifade edilen Kılcıoğlu´nun ani ölümü yakınlarını yasa boğdu.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN

2020-11-05 12:00:31



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