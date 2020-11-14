Nazilli Belediyespor Ağrı'da oynuyor

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NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Tokatspor'u 4-0 yenerek averajla liderlik koltuğunu oturan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Ağrı 1970 ile karşılaşacak. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. Deplasmanda çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlılar, dış sahada 4'te 4 yapıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Nazilli Belediyespor'da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan kaptan Zafer Özden, kaleci antrenörü Ali Müslim Oğraş ve yardımcı antrenör Seyfettin Kurtulmuş görev yapamayacak.

Grupta 5'inci sıradaki 13 puanlı Fethiyespor ise deplasmanda aynı saatte 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Ceyhanspor'la karşı karşıya gelecek. Maç öncesi 4 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Fethiyespor, ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. 1'inci Grup'ta 2 puanla son sırada yer alan Manisaspor ise 8 puanı bulunan 11'inci sıradaki Kızılcabölükspor'a konuk olacak. Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanancak müsabaka da 13.00'te başlayacak. Manisaspor ilk galibiyetini almaya, Kızılcabölükspor ise 4 haftalık 3 puan hasretini sonlandırmaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-11-14 11:05:41



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