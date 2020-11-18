Aydın Büyükşehir, Vakıfbank’a 3-1 mağlup oldu

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Misli.com Sultanlar Ligi’nde kendi evinde Vakıfbank’ı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı rakibine 31 mağlup oldu.

Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmada Aydın’ın Sultanları lig lideri Vakıfbank ile karşılaştı. İlk seti 0825, ikinci seti 1425 kaybeden Aydın’ın Sultanları, üçüncü seti 2522 kazanarak durumu 21’e getirdi. Dördüncü seti 1525 kaybeden Aydın’ın Sultanları geçen haftaki Galatasaray mağlubiyetinin ardından Vakıfbank’a da 31’lık skorla yenilerek ligin ikinci yarısında üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

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