Kuşadası’nda 45 yaşında caretta caretta kıyıya vurdu

Kuşadası’nda iki gün arayla biri Chelonia mydas türü yeşil kaplumbağa, diğeri ise caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası olmak üzere iki kaplumbağa sahilde ölü olarak bulundu. Caretta caretta türü kaplumbağanın 45 yaşında olduğu tespit edildi.

Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yeşil kaplumbağanın Kuşadası Emektur Plajı’nda, caretta carettanın ise şehir merkezindeki halk plajında karaya vurduğunu açıkladı. Özellikle balıkçıları uyaran Sürücü, “ Trol teknelerinin yoğun olması nedeniyle, trol ağlarına takılan kaplumbağalar, nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak ölmektedir. Kaplumbağaların gerekli ölçüm kayıtları tutuldu. Doku örnekleri alınarak ADÜ Biyoloji Bölümüne DNA çalışması için gönderildi. Kaplumbağalar ise, mikroplastik çalışması için Dalyan’da bulunan DEKAMER’e gönderilecek“ dedi.

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