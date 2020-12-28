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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay 2020 yılını değerlendirdi

İHA

Başkan Atabay 2020 yılını değerlendirdi

Aydın’ın önemli turizm ilçelerinden olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. Başkan Atabay 2021 yılında yatırımlara ağırlık verileceğini belirterek 2021 yılının siyasal anlamda uzlaşmanın olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. Başkan Atabay, 2020 yılının gerek ülkemizde gerekse Dünya’da pandemiden kaynaklı sıkıntılarla geçtiğini belirterek “Biz de salgın dolayısıyla Didim Belediyesi olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdik. İlçemizin ve halkımızın sağlığının korunması noktasında gereken tüm adımlar atıldı. Bunun yanı sıra üst yapı ve alt yapı noktasında da belirlenen programlar çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Akbük Mahallemizin 1. etap altyapı çalışmaları tamamlandı. 2. Etap altyapı çalışmaları için Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Ocak ayı sonunda ihalesini yapacak. Akbük’ün kalan yerleri, Fevzi Paşa Mahallesi ile Denizköy Mahallesinin altyapısı yapılarak Didim’e bağlanacak. Didim merkezde ise yol ve sokak çalışmalarının dışında yeni parkların yapımı ile mevcut parkların bakım ve onarımları yapıldı. Şehrimizin giriş ve çıkışların ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Akbük Soğuk Kuyu Rekreasyon Alanı, Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı gibi biten projelerimiz mevcut. Sokak Hayvanları için projelerimizi hayata geçireceğiz. Pandemi nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşmak zorunda kalan Didim Halkımız için verdiğimiz çok sayıda desteğimizi yeni projelerle genişleteceğiz. Bunların dışından 2021 yılında yatırımlara ağırlık vereceğiz ve yeni projelere başlayacağız. Didim; turizmin yanı sıra alt ve üst yapısıyla, sosyal belediyecilikle örnek bir kent olacak” dedi. Başkan Atabay 2020 yılını birçok sıkıntılarla geride kalacağını kaydederek “2021 yılında ülkemizde siyasal anlamda uzlaşma dilinin hakim olmasını temenni ediyorum. Siyaseten bu uzlaşma dili ülkemizi de olumlu etkileyecektir. 2021 yılını İlçemize ve Ülkemize önce sağlık ardından huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

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