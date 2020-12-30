Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık; “Kovid-19 aşısının halkımıza en kısa sürede ulaştırılması en önemli önceliğimizdir”

Aydın’da Kovid19 aşısı uygulama süreci ile ilgili olarak yapılan toplantıya katılan Aydın Tabip Odası Adalet Çıbık, öncelikli hedeflerinin Kovid19 aşısının halka en kısa sürede ulaştırılması olduğunu açıkladı.

Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, aşılamanın öneminden bahsederek, “Aşılama, her yıl milyonlarca hayat kurtaran küresel bir sağlık başarı öyküsüdür. Aşılama ile difteri, tetanoz, boğmaca, grip ve kızamık gibi hastalıklardan her yıl 23 milyon ölüm engellenmektedir. Aşılar, bulaşıcı hastalık salgınlarının önlenmesi ve kontrol edilmesi için de kritik öneme sahiptir. Bu gün itibari ile, dünya üzerinde 80 milyondan fazla kişinin hastalandığı ve 1 milyon 777 bin 128 kişinin öldüğü Kovid19 pandemisinden çıkış yolumuzda aşılar en önemli mücadele aracımızdır. Ülkemizde de güvenli ve etkili COVID19 aşılarının temini ile ilgili süreçler tamamlanmak üzeredir. Çok yakın bir dönemde vatandaşlarımıza uygulanmaya başlayacaktır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu ölçekte bir erişkin aşılaması çalışmasının örneği bulunmamaktadır. Bu nedenle, risk gruplarını hakkaniyetle önceliklendiren ve en hızlı şekilde aşıların yapılmasını sağlayacak şekilde sürecin çok iyi planlanması gerekmektedir. Bu nedenle, Aydın ilinde bu sürecin yürütülmesi ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri 29 Aralık 2020 tarihinde bir araya gelmişlerdir. Kovid19 aşılamasının ilimizdeki planlaması ile ilgili yapılması gerekenler, olası sorunlar ile ilgili alınması gereken önlemler ve farklı kurum ve kuruluşların sürece katkı vermek ile ilgili olanakları değerlendirilmiştir. İlimizde bu süreç, bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda, işbirliği ve eşgüdümle yürütülecektir. Halkımızın sağlığı ve etkili ve güvenli bir COVID19 aşısının onlara en kısa zamanda ulaştırılması en önemli önceliğimizdir “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.