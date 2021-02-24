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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fayans hırsızı yakalandı

İHA

Fayans hırsızı yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir inşaattan fayans çalan hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi 1033 Sokak üzerinde seyir halinde olan araç şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan araç içerisinde birçok hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan M.Ö. ve R.E.S. isimli şahısların olduğu görülmesi üzerine, araç içerisinde kontrol yapıldı. Yapılan kontrolde aracın arka koltuk kısmında 5 paket halinde fayans görülerek, fayansların çalıntı olabileceği değerlendirildi. Şahıslarla yapılan detaylı görüşmelerde R.E.S. isimli şahsın fayansları Mersindere Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanından çaldığı ve aynı araç içerisinde bulunan M.Ö. isimli şahsa sattığı tespit edildi. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilerek, R.E.S. isimli şahıs hakkında açıktan hırsızlık suçundan, M.Ö. isimli şahsa ise suç eşyasını satın alma suçundan adli tahkikata başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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