Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin 3 gün içerisinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hem salgınla ilgili önlemleri kontrol eden hem de çalışmalarını yürüten Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor. Kuşadası’nın giriş ve çıkış noktaları ile çeşitli mahallelerde son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde GBT sorgulamasında "Vergi kanununa muhalefet", "Fuhuşa teşvik etmek", "Dolandırıcılık" ,"Bilişim sistemlerini banka veya kredi yolu kullanarak dolandırıcılık", "Resmî belgede sahtecilik" suçlarından arandığı belirlenen ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Aydın 7. Asliye Ceza Mahkemesince "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandığını tespit edilen bir kişi, Kuşadası 3. Asliye Ceza Mahkemesince "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan kişilerden olduğunu tespit edilen bir kişi ve Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan bir kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası polisi tarafından çeşitli suçlardan arandığı için yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.