Aydın'da miniklere boyama kitabı ile deprem bilinci aşılandı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN Valiliği, 14 bin 439 ilkokul 1'inci sınıf öğrencisine 'Deprem Eğitim Boyama Kitabı' dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021'i 'Deprem Eğitim Yılı' olarak ilan etmesinin ardından Aydın Valiliği harekete geçti. Bu kapsamda, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy önderliğindeki proje ile ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 'Deprem Eğitimi Boyama Kitabı' hazırlandı. Hazırlanan boyama kitaplarının dağıtımına Vali Hüseyin Aksoy, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un da katıldığı tören ile Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'nda başlandı. İl genelinde toplam 14 bin 439 ilkokul 1'inci sınıf öğrencisine 'Deprem Eğitimi Boyama Kitabı' dağıtıldı.

'ÖRNEK PROJE OLDU'

Törende gazetecilere proje hakkında bilgi veren Vali Hüseyin Aksoy, "2021, İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Deprem Eğitim Yılı' ilan edildi. Afet eğitimi kapsamı içerisinde Aydın genelinde kamu kurumlarımız, sivil tolum kuruluşlarımız ve muhtarlarımızla birlikte bugüne kadar 45 bin kişiye afet eğitimi verildi. Aydın Valiliği olarak Türkiye geneline örnek bir proje olduğunu değerlendirdiğimiz bir çalışmayı hayata geçirdik. Özellikle çocuklarımızın deprem konusunda daha duyarlı hale gelmesi ve bu konuda yapılan çalışmalara valilik olarak öncülük etmek amacıyla bir çalışma ortaya koyduk. İlkokul 1'inci sınıfa giden Aydın il genelindeki toplam 14 bin 439 öğrencimize deprem eğitimi için boyama kitabı hazırlattık. Bunları çocuklarımıza dağıttık. Buradaki temel amacımız çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini sağlamak" dedi.

Konuşmanın ardından sınıflara giren Vali Aksoy, öğrencilere kitap dağıtarak, içeriği hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler ise dağıtılan kitapları boyayarak deprem konusunda bilgi edinme imkanı buldu.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-04-08 13:05:23



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