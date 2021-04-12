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Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir parkta bank üzerinde unutulan şüpheli poşet, fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı, Uğur Mumcu Parkı’ndaki oturma bankının üstünde poşet olduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri parka giden yolları şeritle kapatarak önlem aldı. Bölgeye gelen bomba imha ekibi şüpheli paketi fünye ile patlattı. Poşetten çıkan kıyafetler polis tarafından alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli poşet nedeniyle kent merkezinde kısa süreli panik yaşandı.

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