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56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ödüller verildi

DHA

56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ödüller verildi


Mustafa AKIN-Eşber Okayer / Kuşadası(Aydın), (DHA) 56´ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu´nda derece giren sporculara ödülleri verildi.
Bu yıl 56´ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 8´inci etabın ardından sona erdi. Kapadokya´da yoğun kar yağışı sebebiyle iptal edilen etabın ardından Konya´dan start alan bisikletçiler, 1244 kilometre yol kat ederek Aydın´ın Kuşadası ilçesinde TUR´u tamamladı.
56´ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu´nun genel klasmanında birinci 29.19.40´lık derece elde eden Fransa´nın Delko takımından İspanyol Jose Manuel Diaz Gallego, ikinci 29.19.41´lik derece elde eden Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncü ise 29.19.46´lık derecesiyle İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda oldu. Bodrum-Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik 8´inci ve son etapta ise 3.24.38´lik derece elde eden Quick Step takımından İngiliz sprinter Mark Cavendish birinci oldu.
Düzenlenen ödül törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdürü Ali Murat Önder, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı katıldı ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu katıldı. Dereceye giren sporculara ise ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.
En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu 8´nci günün sonunda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen giydi.
7´nci etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts giymeye yine hak kazandı.
Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo ise Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'te kaldı.
Turkuaz mayoyu genel klasmanda birinci olan Fransa´nın Delko takımından İspanyol Jose Manuel Diaz Gallego giydi.
Öte yandan TUR 2021´de takımlarda ise Fransa takımı DELKO birincilik kürsüsüne çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ödüllerin verilmesi
-Genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aydın Mustafa AKIN-Eşber Okayer
2021-04-18 15:25:17

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