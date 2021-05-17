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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik Belediyesi’nden o iddialara yanıt

İHA

Germencik Belediyesi’nden o iddialara yanıt

Germencik Belediyesi’nin çöpleri çevreye döktüğü iddialarına yanıt gecikmezken, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.
Geçtiğimiz günlerde yerel bir basın kuruluşunda Germencik Belediyesi’ne yönelik çıkan haberler ile ilgili açıklama yapıldı. Belediye ekiplerinin toplanan çöp atıklarının çevreye döküldüğüne yönelik iddialara yanıt veren Germencik Belediyesi, ilgili haberin kasıtlı yapıldığını ifade etti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Bir internet haber sitesinde yayınlanan haber, gerçeği yansıtmamakta olup, habercilik etiği ve basın meslek ilkelerinden uzak, teyit edilmeden ve gerekli araştırma yapılmadan belirli bir kasıt ve maksat güdülerek servis edilmiştir. Belediyemize ait çöp arabasının topladığı atıkları çevreye döktüğü iddiasıyla hazırlanan habere konu olay, yaklaşık 3 hafta önce bir takım sosyal medya hesapları tarafından da paylaşılmış, konuyla ilgili olarak gerekli incelemeler yapılarak doğru olmadığı yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve oluşturulmak istenen olumsuz algıyı önlemek için bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Servis edilen fotoğraflar incelendiğinde söz konusu olay günü çekildiği iddia edilen fotoğraflarla, ekiplerimizin vakit kaybetmeden aynı gün çektiği fotoğraflar hiçbir benzerlik taşımamakta olup dolayısıyla bizim dönemimizde yaşanmış bir hadise olmadığı açıktır” ifadelerine yer verildi.
“Çöp değil süpürge aracı”
Servis edilen fotoğrafların güncel olmadığına dikkat çekilen açıklamada “Hal böyle iken güncel olmayan ve geçmişe ait bir fotoğraf üzerinden başka bir belediyenin yaptığı iddia edilen olayı yan yana getirerek, aynı haberde zikretmekle kasıtlı bir durum söz konusu olduğu su götürmez bir gerçektir. Haberin her ne kadar siyasi ayrım gözetmeksizin kaleme alındığı gösterilmek istense de bu durumun göründüğü gibi olmadığı, yalan haber üzerinden çıkar sağlama amacı taşıdığı görülmektedir. Öte yandan belediyemizin katı atık konusunda gösterdiği hassasiyet ve bu anlamda öncü belediyeler arasında olduğu da tüm kamuoyunun malumudur. Ayrıca tüm bunların yanında olaya konu aracın çöp arabası değil, süpürge aracı olduğunu da ilaveten belirtmek isteriz. Görevi sadece toz ve toprak süpürmek olan bir aracın işlevini bile araştırma gereği duymadan, bu denli bir iddiayı gündem haline getirmeye çalışmak güdülen maksatları açıkça ortaya koymaktadır. Belediyemize yönelik karalama ve yıpratma amaçlı bu tarz haberlere kıymetli kamuoyunun itibar etmemesini rica eder, gazetecilik mesleği evrensel ilkeleri gereği bu tarz haberciliğin makbul ve geçerli olmadığını bildiririz” ifadeleri yer aldı.

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