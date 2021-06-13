Söke TARİŞ buğday üreticilerinin güvencesi oldu

Söke Ovası’nda bu sezon buğday ekiminin artmasıyla birlikte ortak ve üreticilerden gelen talepler üzerine buğday alımı kararı alan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifinde yüzler gülüyor.

Bu sezon tarihinde ilk kez buğday alımı yapan S.S. 131 No’lu Söke Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, üreticilerden yaklaşık 10 milyon kilogramlık ürün alımı gerçekleştirdi. Buğday alımı kararıyla piyasayı dengeleyerek ürünün hak ettiği değerden işlem görmesini sağlayan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’ne ortak ve üreticiler de teşekkür ederken, Kooperatif Başkanı İsmail Özer gelecek sezon itibariyle de buğday alımına devam edeceklerini kaydetti.



Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıldan bu yana zor durumda olan ortak ve üreticilere destek olma amacıyla birlikte üretimin ve kooperatifin sürdürülebilirliği için buğday alımı kararı aldıklarını belirten Kooperatif Başkanı Özer, “Buğday alımı kararı aldığımızı açıklamamızla birlikte şükürler olsun ki adeta depolarımız doldu taştı. Gerek lojistik ve gerek depolama anlamında da elverişli imkanlara sahip olmamızla beraber mali açıdan da piyasaya güven vermemiz, üreticilerimiz nezdinde kooperatifimizin tercih edilmesini sağladı. Ovamızda üretilen yaklaşık 40 milyon kilogram buğdaydan 10 milyon kilogramını kooperatif olarak biz aldık. Önümüzdeki sezon itibariyle de buğday alımına devam edeceğiz. Bu vesileyle kooperatifimize buğday alımı konusunda yüksek güven duyan ortak ve üreticilerimize de çok teşekkür ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi bünyesinde buğday alımı yapmaları vesilesiyle ortak ve üreticilere bir nebze de olsa destek sağladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Başkan Özer, “Bizim sloganımız olan ‘Birlikten kuvvet doğar’ sözü kooperatifimiz var olduğu sürece lafta kalmayacaktır. Kooperatif olarak amacımız sadece karşılıklı yardım ve dayanışma sağduyusuyla ortak ve üreticilerimizin taleplerini ekonomik olarak karşılamak ve temin etmekten ibarettir. Şirketlerde olduğu gibi ekonomik faaliyetlerden kar elde edip sermayeye maksimum düzeyde kar sağlama gibi bir derdimiz de yok. Bizim derdimiz ortak ve üreticilerimizin yaşatılması ve ürettiklerinden hak ettiklerini almasıyla beraber tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu sezon buğday alımı yapmamız da tamamen ortak ve üreticilerimizin talepleri doğrultusundadır. Ortaklarımızla üreticilerimizin yüzünü bu sezon buğday alımı yaptığımız için güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.

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