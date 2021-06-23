Başak Koleji öğrencileri mezuniyet töreninde buluştu

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Başak Koleji 20202021 EğitimÖğretim dönemi 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerini mezun etmenin gururunu, ortaokul ve lise kampüslerinde gerçekleştirilen keyifli buluşmalarla taçlandırdı.

8. sınıf öğrencilerinin lise, 12. sınıf öğrencilerinin üniversite hayatına yol alacağı önümüzdeki dönem heyecanını aileleri ve öğretmenleriyle paylaşan Başak Koleji öğrencileri düzenlenen törenle mezuniyetlerini kutladı. Bayrak töreni, mezuniyet konuşması, diploma ve kep atma törenlerinin yapıldığı mezuniyet buluşması, müzik ve ikramlar eşliğinde gerçekleşen dans gösterileri ve tebrik sohbetlerinin ardından son buldu.

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