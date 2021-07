Dev uçağı görebilmek için dalış yapıyorlar Kuşadası Körfezi'ndeki batık dev uçağa turistler yoğun ilgi gösteriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Sualtı sporları Federasyonu'nun katkısıyla 2013 yılında Kuşadası Körfezi'nde batırılan dev Airbus A300 kargo uçağı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ile birlikte dalış tutkunlarının yeni adresi Airbus A300 kargo uçağı oldu. Su altındaki kaya yapıları, resifleri, mağaraları ve 2016 yılında batırılan Airbus A 300 tipi yolcu uçağı resifiyle ilginç görüntülere sahip olan Kuşadası Körfezi, barındırdığı farklı türlerdeki deniz canlıları ile de dalış meraklısı olan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dev uçağın bulunduğu bölgede dalış yapmak isteyen turistlere rehberlik yapan dalış eğitmeni Mithat Vargün “Pandemi’nin sona ermesiyle birlikte sualtı turizmin Kuşadası'nda önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Dalış için büyük bir ilgiyle karşı karşıyayız. Yasakların kalkmasıyla oluşan yoğunluk sevindirici” dedi.

Kentte 25 yılı aşkın süredir profesyonel dalış eğitmenliği yapan Tağmaç Saraçoğlu ise “Pandemi’den dolayı yaklaşık 8 aydır kapalıyız, Kuşadası'nın sualtı güzelliklerini yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtmak için elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Pamucak resifi bu bölgenin en popüler dalış noktalarından bir tanesi, orada sıcak su çıkan bir noktamız var. Küçük eski amfora parçaları var, Orfoz balıkları görebiliyoruz. Uzun zaman sonra güzel bir heyecanlı dalış oldu. Bir Ahtapotla karşılaştık onu izledik, zaman zaman farklı dalış noktalarına gidiyoruz. Her gün farklı dalış noktalarına gidiyoruz. En popüler dalış noktalarından bir tanesi de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yaklaşık 6 sene önce sponsor olup destek verdiği dünyanın en büyük uçak batığı Airbus A300 batığına dalışlar planlıyoruz. Günaşırı oraya dalışa gidiyoruz, mağaralara dalışları yapıyoruz, sertifikalı dalıcılarla dalış noktalarımıza gidiyoruz. Sertifikalı dalıcılar buralara dalmak için geliyorlar. Dalış noktalarının derinliği yaklaşık 18 metre civarı yaklaşık 45 dakika dalış zamanı olan dalışlar planlayıp uçağın etrafında içinde dalışlar yapıyoruz. Her misafirimiz memnun kalıyor çünkü uçağın etrafında bir yapay resif oluştu, Sarpa balıkları, Karagöz sürüleri, küçük antenli böcekler bunları görebiliyoruz, uçağın içine giriyoruz, uçağın içine girdiğimiz zaman farklı bir atmosfer var ışıklarının renklerin, görebiliyoruz” diye konuştu.

Dalış yapmak için 17 yıldır Kuşadası’na geldiğini söyleyen Hollandalı turist Jan Linskens, "Kuşadası çok güzel bir yer buraya 17 yıldır geliyorum 11 ay çalışıp 1 ay tatil yapıyorum, her fırsatta dalıyorum, Kuşadası’nın su altı güzellikleri var, ayrıca uçak çok ilgimi çekiyor, 6 defa Airbus A 300’e dalış yaptım” dedi.

