Büyükşehir Belediyesi’nin Otizm Spor Salonu’ndan lisanslı sporcular yetişecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini ekledi. Otizmli bireylerin gelişiminde büyük katkı sağlayan spor eğitimini ücretsiz almaları için kurulan Otizm Spor Salonu hizmet vermeye başladı. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültür merkezlerimiz ve çocuk gelişim merkezlerimiz ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Aydınımıza kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) kentin eğitim hayatına yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi ve Otizm Destek Merkezi’nin ardından Otizm Spor Salonu’nu da faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, çocuk dostu belediyecilik anlayışı ile ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam ediyor. Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi’nin alt katında hizmet vermeye başlayan Otizm Spor Salonu’nda, 6 yaş ve üzerindeki çocuklara eğitim veriliyor. Konusunda uzman eğitmenler eşliğinde yapılan spor çalışmaları ile ailelerin görüşüne göre çocuklarda kısa sürede hızlı bir ilerleme sağlanıyor. Uzmanların verdiği bilgilere göre de otizmli çocuklarda spor eğitimi, farklı duyuların kullanımıyla bedensel ve çevresel farkındalığın artmasını sağlıyor ve yeni beceriler öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Sporda öğrenilen beceriler sayesinde otizmli çocuklar, günlük hayatta fiziksel, bilişsel ve duyusal hedefleri karmaşık olarak yerine getirebilir hale geliyor. Otizmli çocuklar spor yaparken motor becerilerini de geliştirmekle birlikte dilkonuşma, duyusal farklılıklar ve sosyalleşme alanlarında beceri kazanıyor.



“Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Aydınımıza kazandırmaya devam edeceğiz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Otizmli çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve ailelere yardımcı olabilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Otizm Destek Merkezi’mizin ardından, yaş grubu olarak daha büyük olan bireylerinde eğitim alabilmeleri için Otizm Spor Salonu’nu hayata geçirdik. Ailelerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür merkezlerimiz ve çocuk gelişim merkezlerimiz ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Aydınımıza kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.



“Eline hiç raket almamıştı şimdi pinpon oynuyor”

Aldıkları spor eğitimi ile birlikte tam yönlü bir ilerleme sağladıkların belirten Cumhur Çelik, “Burası bizim gibi özel çocukları olan ailelerin en çok aradığı merkezlerden birisidir. Gerçekten açıldığına sevindik. Çok güzel bir tesis olmuş. Hocalarımızda çok ilgi ve alakalılar. Her geldiğimizde çocuğumuzun geliştiğini görüyoruz. İnşallah devamında da güzel şeyler yapacağız. Özel çocukların en büyük ihtiyacı eğitim, bu eğitim hem okulda hem de spor üzerine olan eğitimdir. Otizmli çocuklarda diyalogda sıkıntı yaşıyoruz. Hocalarımızın ilgisiyle onun üzerine de çalışıyorlar. Tam yönlü bir çalışmayla ilerlemeye çalışıyoruz” şeklinde konuşurken, eğitim almaya başladıkça çocuklarının yeni yeteneklerini de keşfettiklerini değinerek “Kaba ve ince motor gelişimleri önemli. Bazı spor faaliyetlerini yaparken bu yeteneklerini de geliştiriyorlar. Mesela bizim çocuğumuz pinpon oynuyor burada. Eline hiç raket almamıştı. Biz burada daha 23 defadır geliyoruz, üçüncü gelişimizde vuruşları öğrenmeye ve geliştirmeye başladı” dedi.



“Özlem hanıma böyle bir tesisi Aydın’a kazandırdığı için teşekkür ediyoruz”

Tesisin fiziki koşullarını da çok beğendiklerini belirten Çelik, “Çok güzel bir yer olmuş. Çocukların rahatlıkla spor yapabileceği temiz, hijyenik bir ortam burası. Hocalarımızın hepsi de ilgi ve alakalılar. İnşallah beraber başaracağız. Özlem hanıma böyle bir tesisi Aydın’a kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Yürümelerinde biraz bozukluk vardı, şimdi takılmıyorlar ve düşmüyorlar”

Spor eğitimi ile birlikte çocuklarının yürümesinde ilerleme sağladıklarını ifade eden Paşa Özkan, “Otizm Merkezi’nde çocukları başlatalım, eğitim alsınlar dedik, orada bize ‘spor merkezimiz de var’ dediler ve bizi buraya yönlendirdiler. Geldik ve başladık. Bizim gibi özel çocukları olanlar için on numara bir yer. Benim çocuklarımın ince ve kaba motorlarında problem var. Sporla inşallah düzelecek. Özellikle bant çalışması yapıyorlar. Yürümelerinde biraz bozukluk vardı. Şimdi takılmıyorlar ve düşmüyorlar. Biz faydasını gördük. Spor bizim çocuklarımıza çok iyi geliyor. Enerjilerini atıyorlar, ince ve kaba motorları gelişiyor” dedi.



“Çocuklar rahatlıyor ve biz nefes alıyoruz”

Paşa Özkan açıklamasının devamında, “Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim gibi ailelerin durumu zor. Bura getirince en azından çocuklar rahatlıyor ve biz nefes alıyoruz. Hocalarımızla birlikte de yol kat edeceğime inanıyorum. Engelli ailelerine burayı tavsiye ediyorum çünkü spor çocukları için çok faydalı” şeklinde konuştu.



Spor büyük katkı sağlıyor

Her çocuğun eksiklerine göre özel eğitimler verdiklerini belirten ABB Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Borazan, “Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun açmış olduğu Otizm Destek Merkezi’nin ikinci yeri, Otizm Spor Merkezi olarak başladık. Bilimsel olarak açıklanan, otizmli çocuklarda sporun yüzde 30 katkı sağladığı söyleniyor. Buradaki çocuklarımızda derslerimizi yaparak çocukların seviyelerini üst seviyelere çıktığını velilerimizle birlikte değerlendirmelerimizde görebiliyoruz. Öncelikle buraya gelen çocuklarımızı değerlendirmeye alıyoruz. Hangi değerleri eksikse alt basamak çalışmalarını yapıyoruz. Örneğin zıplayamıyorsa önce alt çalışmalarını yapıyoruz ve zıplar hale getiriyoruz” dedi.



“Lisans çıkartıp başarılı sporcular yetiştirmeye çalışacağız”

Borazan, başarılı sporcular da çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Asıl amacımız öğrenci öğretmen ilişkisi ile yürüyen bir program değil de, öğretmen, öğrenci ve veli ile etkileşimli halde bir branşlaşma yapıyoruz. Buraya gelen öğrencimiz haftanın 3 günü 34 saat geliyorsa geri kalanı aile ile kalıyor. Aile ile kaldığı kısımlarda etkili bir zaman geçirmek için, velilerimizi de spora yönlendirip tüm branşları öğretmekteyiz ki, öğrenci bizden aldığı eğitimi günlük hayatında devam ettirmesi gerekiyor. Başarılı olan öğrencilerimize Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak lisans çıkartıp başarılı sporcular yetiştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

