Genç sanatçılar Güvercinada’da konser verdi

Kuşadası’nın tarihi Güvercinada Kalesi’nde muhteşem bir klasik müzik dinletisi düzenlendi. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen konserde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri sahne aldı.

Kuşadası, kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden başlayan kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde düzenlenen Güvercinada Genç Sanat Dinletileri’nin ilki sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Güvercinada Kalesi’nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen konserde C. Saint Seans, J.Haydn ve Muammer Sun gibi dünyaca ünlü müzisyenlerin eserleri seslendirildi. Viyolonselde Dilay Ra Oygür, piyanoda ise Yasemin Perşembe’nin sahne aldığı konserde ADÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Alexander Makaev ve Özgür Elgün de öğrencilerine eşlik etti. Dinletiyi çok sayıda Kuşadalı ile beraber, KUSAV Başkanı Levent Köylü de dinledi.

“Çok önemsediğimiz bir proje”

Konser sonunda konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Genç Sanat Dinletileri pandemi öncesinde hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Fakat kısıtlamalar nedeniyle yapamamıştık. Güvercinada dinletileri kapsamında Genç Sanat Dinletileri’ne de başlamak istedik. Bu proje sürekliliği olan bir iş. Bu yaz bu kapsamda beş dinletimiz daha olacak. Genç arkadaşlarımızın sanat kariyerlerinde bizim de ufuk da olsa bir katkımız olacak. Çok önemsediğimiz bu projeye siz sanatseverlerin de desteğiyle uzun yıllar devam etmeyi planlıyoruz. Genç sanatçılarımız ve öğretim üyelerimize hem şahsım, hem vakfım, hem de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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