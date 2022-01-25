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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay; "Daha temiz bir Didim için çalışıyoruz"

İHA

Başkan Atabay; "Daha temiz bir Didim için çalışıyoruz"

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek adına 724 kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürürken, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Daha temiz bir Didim için çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların, sağlıklı, temiz ve modern bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalar gerçekleştiren Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Günlük periyodik çöp toplama faaliyetlerinin yanı sıra, evsel atıkların toplanması, dezenfekten çalışmalarına kadar her alanda başarılı çalışmalar yürüten ekipler, vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

Temiz ve sağlıklı çevre hedefi doğrultusunda, geçtiğimiz yıl sorunsuz bir şekilde 16 mahallede 724 kesintisiz mesai gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri toplam 52 ton 360 kilogram çöp topladı. Çöplerin 3 tonu ambalaj atığı oluştururken, ekipler 5 bin 580 sefer inşaat ve bahçe atıkları toplama işlemi gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra Didim’de sürdürülebilir çevre için deniz çöpleri eylem planı doğrultusunda 12 ton denizden gelen çöp toplandı.

Geçtiğimiz yıl Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemiz temizlik konusunda örnek kentler arasında. Ülkemiz Turizminin önemli kentlerinden birisi olan İlçemizde vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak adına, ekiplerimiz rutin çalışmaların yanı sıra çöp konteynırlarının temizlenmesi, cadde ve sokakların yıkanması, evsel atıkların toparlanmasına kadar her alanda faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor. Geçtiğimiz yılda kentimizden 52 bin 360 kilogram çöp toplama işlemi gerçekleştirildi. Daha temiz bir Didim için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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