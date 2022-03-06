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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alim Yavaş'ın ani ölümü sevenlerini üzdü

İHA

Alim Yavaş'ın ani ölümü sevenlerini üzdü

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan Alim Yavaş (66) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. İlçenin sevilen simalarından Yavaş'ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Aydın’ın Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi’nde doğan ve ilçenin sevilen simalarından olan 66 yaşındaki Alim Yavaş, geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşam savaşını kaybetti. Bir süre çiftçilik yaptıktan sonra ilçe merkezinde tüccarlık yapan Yavaş, Aydın siyasetinde de önde gelen isimlerden birisi oldu. Sırasıyla Anavatan Partisi ve AK Parti’de siyaset yapan Yavaş, Aydın’ın büyükşehir statüsüne geçmeden önce il genel meclisi üyeliği ve Köşk Belediye Meclisi üyeliği görevlerinde de bulundu.

Aynı zamanda boğa güreşleri ve at yarışlarının da simge isimlerinden olan Yavaş, dün gece geçirdiği kalp krizi sebebiyle Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yavaş, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yavaş’ın ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Yavaş’ın naaşı yarın öğle namazına müteakip Köşk Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ilıdağ Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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