Aydın’da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi ile kırsal Hatipkışla Mahallesi arasındaki yolda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 S 5367 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada, 3 kişi yaralanırken minibüs şoförü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şoförü sıkıştığı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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