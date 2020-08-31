Aydın Manavlar Odası'nda çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, odanın, Doğu Gazi Bulvarı’ndaki Vardar İş Hanı’nda bulunan ofisinde, yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş hanındakiler tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.Dumandan etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yangının klimadan çıkmış olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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