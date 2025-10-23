AYDIN NEREDE?

Aydın, Ege Bölgesi’nin batısında, bereketli Büyük Menderes Ovası boyunca uzanan, hem tarihi hem doğasıyla zengin bir şehirdir. Batısında Ege Denizi, doğusunda Denizli, kuzeyinde İzmir ve Manisa, güneyinde Muğla ile çevrilidir. Akdeniz ikliminin en ılıman hâli burada hissedilir; yazları sıcak, kışları ılımandır. Bu nedenle Aydın, yılın büyük bölümünde güneşli günlerin şehri olarak bilinir. Coğrafi olarak Aydın, hem verimli tarım arazileriyle hem de kıyı şeridindeki turizm merkezleriyle dikkat çeker. Zeytin, incir ve pamuk tarlaları, kentin ekonomisinin bel kemiğini oluşturur. Dünyaca ünlü Aydın inciri, bu toprakların simgesidir.

AYDIN HANGİ ŞEHİRDE?

Aydın, kendi adını taşıyan Aydın ilinin merkezidir. Yaklaşık 1,1 milyon nüfusuyla Ege’nin en kalabalık şehirlerinden biridir. Şehir merkezi, Büyük Menderes Nehri’nin suladığı geniş bir ovanın ortasında yer alır. Bu konum, Aydın’ı tarih boyunca tarım ve ticaretin merkezi haline getirmiştir. Aydın, tarih boyunca birçok uygarlığın izlerini taşır. Antik çağda “Tralleis” olarak bilinen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim merkeziydi. Bugün bu antik kent kalıntıları hâlâ şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta ziyaret edilebilmektedir.