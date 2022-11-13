İstanbullu vatandaşlar planlı bakım, onarım veya arıza nedeni ile yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman yapılacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın duyurusuna göre hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında farklı ilçelerde planlı kesintiler meydana gelecek.