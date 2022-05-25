AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi arıza sorgulama ekranı: 25 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintileri duyuruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" Soruları yanıtını arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın günlük arıza duyuruları ile soruların yanıtı netlik kazandı. İşte, 25 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

AYEDAŞ VE BEDAŞ İRTİBAT NUMARASI

İstanbul genelinde yaşanan planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.

25 MAYIS 2022 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

25 MAYIS 2022 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ