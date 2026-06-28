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        Haberler Spor Motor Sporları Ayhancan Güven, Spa 24 Saat Yarışında 4. oldu

        Ayhancan Güven, Spa 24 Saat Yarışında 4. oldu

        Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda 4'üncülüğü elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 18:22 Güncelleme:
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        Ayhancan Güven, Spa 24 Saat'te 4. oldu!

        2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda mücadele eden Ayhancan Güven, müsabakayı 4. sırada tamamladı.

        Belçika'nın Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen zorlu mücadele sona erdi.

        Schumacher CLRT Takımı'ndaki Ayhancan'ın yanı sıra Avustralyalı Matt Campbell ve Fransız Frederic Makowiecki'nin pilot koltuğunda oturduğu takım, 16. cepten başladıkları yarışta damalı bayrağı 4. sırada gördü.

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