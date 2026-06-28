Ayhancan Güven, Spa 24 Saat Yarışında 4. oldu
Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda 4'üncülüğü elde etti.
Giriş: 28 Haziran 2026 - 18:22 Güncelleme:
2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda mücadele eden Ayhancan Güven, müsabakayı 4. sırada tamamladı.
Belçika'nın Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen zorlu mücadele sona erdi.
Schumacher CLRT Takımı'ndaki Ayhancan'ın yanı sıra Avustralyalı Matt Campbell ve Fransız Frederic Makowiecki'nin pilot koltuğunda oturduğu takım, 16. cepten başladıkları yarışta damalı bayrağı 4. sırada gördü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ