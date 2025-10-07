Ayhancan Güven tarihi yarışı HT Spor'da anlattı: Tarihin en heyecanlı finişlerinden biri

2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) şampiyon olan ilk Türk pilot Ayhancan Güven, HT Spor'un konuğu oldu.

Sine Çakır Heyse'nin sunduğu 'Ana Haber Bülteni'nde soruları yanıtlayan Ayhancan Güven, mutlu sona ulaştığı yarışın son bölümünde yaşananları anlattı.

Motorsporları tarihine geçecek bir yarışı geride bıraktığını belirten Ayhancan, "16 yarışlık bir şampiyonanın son yarışı oldukça stresli bir yarıştı. Baskı altındaydım. Şampiyon olmak için kazanmam gerekiyordu. Yarışın son turunda rakibim beni geçti ve şampiyonluğu 10 saniyeliğine kaybetmiş gibiydim. Ama karşı atakla pozisyonumu geri aldım. Açık olmayan kapıyı daha fazla zorlayıp, kuralları sonuna kadar esnetip geçişimi yaptım. Belki de motorsporları tarihindeki en heyecanlı finişlerden biri oldu" dedi.

🎙️ Ayhancan Güven: Dün eve gelince yarışı izledim. Gerçekten şu an izledikçe, o geçişi nasıl tamamlayabildiğimi ben de izlerken biraz algılamakta zorlanıyorum. O an aracın içinde, açıkçası onu… pic.twitter.com/mI0ATN08jT — HT Spor (@HTSpor) October 7, 2025

"BAŞARDIK, BİTTİ DEDİM"

Ayhancan Güven, şampiyonluk sonrası yaşadıklarını ise şu sözlerle aktardı:

"Dün eve gelince yarışı izledim. Gerçekten şu an izledikçe, o geçişi nasıl tamamlayabildiğimi ben de izlerken biraz algılamakta zorlanıyorum. O an aracın içinde, açıkçası onu denemek benim için bir seçenek değil, bir zorunluluktu ve geçişi yaptım. Babamı yarış sonrası gördüğümde "Başardık, bitti" dedim."