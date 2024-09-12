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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayla Gurbanova 17 yaşında! 45 gündür haber yok! | Son dakika haberleri

        Ayla 17 yaşında! 45 gündür haber yok!

        İstanbul'da, yaklaşık 45 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki Ayla Gurbanova'dan bir daha haber alınamadı. Polise kayıp başvurusunda bulunan endişeli aile, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:30
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        Ayla 17 yaşında! 45 gündür haber yok!
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        İstanbul Pendik’te, annesi ve babasıyla birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ayla Gurbanova, 29 Temmuz tarihinde protez tırnak yaptırmak için evden çıktı. Eve dönmek üzere dolmuş durağına yürürken annesiyle konuşan genç kızdan o andan sonra bir daha haber alınamadı.

        KIZLARINDAN 45 GÜNDÜR HABER YOK

        İHA'da yer alan habere göre o konuşmadan sonra bir daha kızıyla iletişim kuramayan ve kızının telefonunun kapalı olduğunu belirten anne Mihricemal Kurt, ne akrabalarının ne de kızının arkadaşlarının Ayla ile o günden sonra iletişim kuramadıklarını söyledi.

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        "GÖREN VARSA LÜTFEN BİLDİRSİN"

        Anne Mihricemal Kurt, “Gören bilen varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Neredeyse 45 gün oldu haber alamıyorum. Sabah saatlerinde 10.30 gibi evden çıktı, Pendik'e protez tırnak yaptırmaya gitti, o günden beri daha da haber alamadık, kimse görmemiş. Kahvaltı yaptık, beraber oturduk ‘Anne ben gideyim’ dedi. En son aradığımda ‘Anne ben dolmuş durağına doğru gidiyorum’ dedi. Ben eczaneyle bakkala uğrayacaktım, ‘Tamam ben uğrar alır gelirim’ dedi. En son konuşmamız bu oldu. Telefonu daha sonra tamamen kapandı, bir daha ulaşamıyoruz. Önceden iki kere gitti, ikisinde de kendisi geldi, en fazla 2 gün kaldı. Arkadaşına gitmişti.

        Arkadaşıyla da konuşuyoruz ‘Benle iletişime geçmedi’ dedi. Kendi halinde bir kızdı. Gören bilen varsa arasın, kızımın bulunmasını istiyorum, yardımcı olun. Anneciğim beni görüyorsan eğer çık gel bak perişanım. Bildiğimiz herhangi bir düşmanımız da yok, eşim de zaten kendi halinde bir insan. Ben de evden çıkmıyorum. Artık kızımın hayatından şüpheleniyorum. Allah Narin’i nur içinde yatırsın, yapanların elleri kırılsın, inşallah benim kızım da bir an önce bulunur. Gidebileceği her yere baktık sorduk, akrabalara da sorduk, kızım kimseyi de aramamış” dedi.

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        #Ayla Gurbanova
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