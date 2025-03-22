Aylar sonra yeniden akmaya başladı

Yaz aylarında kurumuştu, yeniden akmaya başladı
Van'ın Muradiye ilçesinde yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı
Van'da yaz aylarında kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı.
Muradiye ilçesine 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda yer alan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Karların erimeye başlamasıyla yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla dikkati çekiyor.
Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale drone ile görüntülendi.