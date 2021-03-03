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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Ataşehir'de aynı fabrikada 24 saatte ikinci yangın!
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Ataşehir'de mobilya fabrikasında 24 saat geçmeden ikinci kez yangın çıktı

İstanbul Ataşehir'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada 18 saat arayla ikinci kez yangın çıktı

Son dakika: Ataşehir'de aynı fabrikada 24 saatte ikinci yangın!
DHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada 18 saat arayla ikinci kez yangın çıktı.

Yangın, ilk olarak dün saat 12.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü. Bugün saat 06.50 sıralarında ise aynı iş yerinden ikinci kez dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla fabrikanın çatısındaki alevlere müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri herhangi olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerin fabrika da soğutma çalışmaları sürüyor.

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