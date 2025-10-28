Olay, 24 Ekim Cuma gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki çay ocağında meydana geldi.

İçeri giren Y.K.T., belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan U.A.’ya yakın mesafeden ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği U.A. yaralandı. Aynı masada oturanlar müdahale ederek, Y.K.T.’nin elindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından Y.K.T. ise kaçtı. U.A, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren U.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTO YIKAMA DÜKKANINI DA KURŞUNLAMIŞ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Y.K.T. gözaltına alındı, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Y.K.T.’nin aynı gün İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi'ndeki bir oto yıkamacı dükkanını daha kurşunladığı ortaya çıktı. Şüphelinin bu olayın ardından çay ocağına gelerek U.A.’yı tabancayla vurduğu belirlendi.

Poliste 15 suç kaydı bulunan Y.K.T., ifadesinde her iki olayı da mağdurlarla arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Y.T.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.