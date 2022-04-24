Ayrılmak isteyince çocuklarının gözü önünde bıçaklandı 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Çivril ilçesinde, çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadın, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından ağır yaralandı

Olay, Çivril ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, dün öğle saatlerinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını mahalledeki bayram meydanına götüren Nejla A., iddiaya göre burada bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen ve ayrılmak istediği Alpaslan Z. ile karşılaştı. Ayrılma talebini kabul etmeyen Alpaslan Z. ile Nejla A. arasında başlayan sözlü tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı.

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARINA ALDIRMADAN BIÇAKLADI

Çocuklarının çığlıklarına aldırmadan annelerini darbeden Alpaslan Z., yanında bulundurduğu bıçakla Nejla A.'yı sırt bölgesinden biri derin olmak üzere toplam 5 kez bıçak darbesiyle yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.'yü de bacağından bıçaklayan Alpaslan Z., olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Nejla A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen anne, ileri derece tetkiklerinin yapılması için Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan A.Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Şüphelinin kullandığı suç aleti bıçak olay yerinin yakınında bunundu. Saldırgan Alpaslan Z.'nin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.