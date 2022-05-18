Ayşe, Buse Naz ve Hatice finalde

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, yarı final maçında İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı. İlk raundu 4-1 kazanan milli boksör ikinci rauntta ise rakibine net yumruklar vurarak raundu da 5-0 kazandı. 3. rauntta da rakibine üstünlük kuran Çakıroğlu, maçı da 4-0 kazandı.

Altın madalyaya bir adım daha yaklaşan milli boksör, atmosferin kendisinde heyecan oluşturduğunu ifade ederek, “En başından beri sondan geriye doğru sayıyoruz. Altın madalya istiyoruz. Sevinmek için daha erken ama çok önemli bir rakibimi yendim. Biraz atmosfer heyecanı var. Kendi ülkemizde dövüştüğümüz için onun da heyecanı oluyor. Ama şu an çok güzel ilerliyor. Umarım ayın 20’sinde altın madalyayı boynumuza takacağız” dedi.

54 kiloda milli boksör Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi 5-0 yenerek finale yükseldi. Akbaş, 20 Mayıs Cuma günü yapılacak final maçında Rumen Lacramioara Perijoc karşısında altın madalya arayacak.

48 kiloda Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i 4-1 yenerek finale yükseldi. Milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova'nın rakibi oldu. Kariyerinde bir Avrupa üçüncülüğü bulunan Ayşe, gümüş madalyayı garantileyerek en büyük başarısını kazandı.

2 BRONZ GELDİ

Sema Çalışkan, karşılaştığı İrlandalı Lisa Edel O'Rourke'a 5-0 yenildi ve dünya üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Milli boksör, 2018 Dünya Şampiyonası'nı da 64 kiloda bronz madalyayla tamamlamıştı.

Elif Güneri ise mücadele ettiği Litvanyalı Gabriele Stonkute'ye 3-2 mağlup oldu. Kariyerinde 2 Avrupa şampiyonluğu, birer dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan milli boksör, 4. kez dünya üçüncüsü oldu.