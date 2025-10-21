Habertürk
        Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli bir araya geldi - Magazin haberleri

        Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli bir araya geldi

        Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu çift, kızları Müjgan'ın okulundaki doğum günü kutlamasında birlikte görüntülendi; "Anne ve baba görevleri"

        Giriş: 21.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 21.10.2025 - 19:39
        Oyuncu çift bir araya geldi
        Geçtiğimiz aylarda ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, kızları Müjgan’ın doğum günü kutlamasında birlikte görüntülendi.

        Bir süredir aralarının bozuk olduğu öne sürülen çift, kızlarının okulunda düzenlenen doğum günü kutlamasına birlikte katıldı. Tatari, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak; "Anne ve baba görevleri. Son yuva doğum günü." notunu düştü.

        Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari ile oyuncu eşi Edip Tepeli, 2017 yılında nikâh masasına oturmuş, 2020 yılında ise kızları Müjgan’ı kucaklarına almıştı.

        #ayşecan tatari
        #Edip Tepeli
