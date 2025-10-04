Habertürk
Habertürk
        Aysel Özgan ve Murat Oğuz, Avrupa şampiyonu!

        Milli para atıcılar Aysel Özgan ve Murat Oğuz, Avrupa şampiyonu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:18
        Aysel Özgan ve Murat Oğuz, Avrupa şampiyonu!
        Hırvatistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Özgan ve Murat Oğuz, altın madalya elde etti.

        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentinde devam eden organizasyonda milli sporcular, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde mücadele etti.

        Aysel Özgan ve Murat Oğuz, başarılı performanslarıyla şampiyonada aldın madalyanın sahibi oldu.

